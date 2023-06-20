موظف في شركة الغواصة المفقودة يعتذر عن السفر في اللحظة الأخيرة

رفض مستشار الشركة الأمريكية Ocean Gate Expeditions التي تمتلك غواصة الأعماق المفقودة السفر على متن الغواصة في اللحظة الأخيرة بسبب أعمال عاجلة.

جاء ذلك في تقرير نشرته Sky News نقلا عن ديفيد كونكانون، الذي تابع: "كما كتبت الأسبوع الماضي على فيسبوك، فقد كان من المفترض أن أشارك في هذه الرحلة الاستكشافية، وعلاوة على ذلك، في الغوص. إلا أنني رفضتها في اللحظة الأخيرة لحضور نشاط عاجل لعميل آخر".

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وأشارت Sky News إلى أن كونكانون استجاب على الفور لطلب المساعدة في جهود الإنقاذ.

وتجري حاليا عمليات الإنقاذ لغواصة الأعماق التي فقدت خلال رحلة استكشافية إلى حطام السفينة "تيتانيك"، على بعد 1450 كيلومتر تقريبا عن شبه جزيرة كيب كود التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، فيما فقدت الغواصة صباح الأحد بعد نحو 45 دقيقة من غوصها. وقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات لتحديد موقع الغواصة، فيما أفادت قناة Sky News التلفزيونية أن وزارة الدفاع البريطانية تواصل مراقبة الوضع بشأن الغواصة المفقودة، وهي مستعدة لتقديم المساعدة "إذا لزم الأمر".

وتابع هونتشاك للصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين "أشاروا إلى أنهم يفضلون استخدام سفينة مقرها نيويورك قادرة على العمل تحت الماء لمسافة 3 آلاف متر، بينما يمكن لسفينة Magellan الغوص حتى 5 آلاف متر"، معربا عن أمله في أن يتمكن الفريق من السفر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أفاد في وقت سابق بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة Ocean Gate في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام "تيتانيك"، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ.

المصدر: نوفوستي