الحكومة الأمريكية لا تسمح بعمليات بحث بريطانية عن الغواصة المفقودة

لم تسمح الحكومة الأمريكية للمتخصصين البريطانيين بالبحث عن الغواصة المفقودة خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة "تيتانيك".

جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة Telegraph، حيث ينتظر فريق الغواصين المتخصصين في عمليات البحث التابع لشركة Magellan Limited، والذي كان من المفترض أن ينضم إلى عملية الإنقاذ، مغادرة المطار في جزر القنال منذ مساء الاثنين، دون أن يتلقى الإذن بالإقلاع.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن الرئيس السابق لشركة MS Titanic التي تعاونت مع Magellan Limited، بريتون هونتشاك: "يبدو أن الحكومة الأمريكية لم توافق بعد على طلب الفريق الانضمام إلى جهود الإنقاذ التي تبلغ مساحتها (700 كيلومترا) جنوب مدينة سانت جونز الكندية، نيو فاوند لاند".

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وتجري حاليا عمليات الإنقاذ لغواصة الأعماق التي فقدت خلال رحلة استكشافية إلى حطام السفينة "تيتانيك"، على بعد 1450 كيلومتر تقريبا عن شبه جزيرة كيب كود التابعة لولاية ماساتشوستس الأمريكية، فيما فقدت الغواصة صباح الأحد بعد نحو 45 دقيقة من غوصها. وقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية طائرات لتحديد موقع الغواصة، فيما أفادت قناة Sky News التلفزيونية أن وزارة الدفاع البريطانية تواصل مراقبة الوضع بشأن الغواصة المفقودة، وهي مستعدة لتقديم المساعدة "إذا لزم الأمر".

وتابع هونتشاك للصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين "أشاروا إلى أنهم يفضلون استخدام سفينة مقرها نيويورك قادرة على العمل تحت الماء لمسافة 3 آلاف متر، بينما يمكن لسفينة Magellan الغوص حتى 5 آلاف متر"، معربا عن أمله في أن يتمكن الفريق من السفر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أفاد في وقت سابق بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة Ocean Gate في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام "تيتانيك"، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ.

المصدر: نوفوستي