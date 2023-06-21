ستولتنبرغ يحث بلدان الناتو على تجنب الاعتماد على الصين

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن الصين ليست عدوا للحلف، لكن يجب على حلفائه ألا يسمحوا بالاعتماد على الصين في عدد من المجالات بما فيها إمدادات المواد الخام.

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وفي تعليقه على المحادثات الأخيرة بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قال ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "Tagesspiegel": "لا يدور هناك حديث عن الانقسام الاقتصادي أو العزلة في البلاد. الصين ليست عدونا، يجب أن يكون لدينا تبادل وثيق لوجهات النظر ومواصلة التجارة. أنا أحذر فقط من التبعية في مجالات معينة، مثل الإمدادات الحيوية من المواد الخام".

وجاء هذا البيان بعد يومين من تصريح لستولتنبرغ أعلن فيه أنه يمكن بسهولة تخيل صراع حيث تعمل موسكو وبكين معا.

وتدهورت العلاقات بين الدول الغربية والصين العام الماضي بعد تصعيد حدة التوتر حول تايوان والحفاظ على الشراكة الصينية الروسية في ظروف الضغوطات الغربية على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بينغ في مايو الماضي عن قلقه من خطط الناتو لفتح مكتب له في اليابان، متهما الحلف بالتدخل في شؤون منطقة آسيا والمحيط والهادئ ويثير مواجهة بين الأطراف في المنطقة.

المصدر: نوفوستي