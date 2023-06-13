ستولتنبرغ: انتصار روسيا في هذا الصراع سيجعل العالم أكثر خطورة

ادعى أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، خلال زيارته لواشنطن، أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصرت روسيا في الصراع مع أوكرانيا.

وحذر ستولتنبرغ من أن "السماح لروسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بالانتصار في هذا الصراع، سيشجع دولا أخرى كالصين على التمرد ضد الإرادة الغربية، ما سيشكل خطرا على العالم".

وشكر ستولتنبرغ الولايات المتحدة على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا، وقال إن الأوكرانيين "يحرزون تقدما" في هجومهم المضاد.

وزعم أنه "كلما ازداد عدد الأراضي التي تحررها القوات الأوكرانية، كان موقف كييف على طاولة المفاوضات أقوى".

وتأتي زيارة ستولتنبرغ إلى واشنطن اليوم الثلاثاء استعدادا لقمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في الفترة ما بين الـ11-12 يوليو المقبل.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي