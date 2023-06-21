قائد قوات "أحمد": القوات الأوكرانية تشن هجمات تحت تأثير الأسلحة البيولوجية

أعلن قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف أن العسكريين الأوكرانيين يشنون هجوما مضادا تحت تأثير الأسلحة البيولوجية التي يختبرها الغرب عليهم.

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وقال علاء الدينوف في بث قناة "سولوفيوف لايف"، اليوم الأربعاء: "إنهم لا يخفون ذلك. في الواقع، يقوم حلف الناتو باختبار جميع الأدوية التي أنتجوها على الأوكرانيين اليوم من أجل صنع سوبر جندي. إنها كيمياء قتالية. إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه الأوكرانيين".

وأضاف أن الجنود الذين انخفض تأثير هذه المواد عليهم، يبدأون في الاستسلام، مشيرا إلى أن "القادة العقلاء قد بدأوا في الاستسلام بمفارز كاملة".

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو الجاري. وتستخدم كييف في هجومها المضاد الوحدات التي تم تدريبها من قبل خبراء الناتو والمزودة بالمعدات العسكرية الغربية.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفيين العسكريين الروس في 13 يونيو الجاري إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة أثناء هجومها المضاد ولم تحقق أي نجاح في أي من الاتجاهات.

المصدر: نوفوستي