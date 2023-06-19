قائد قوات "أحمد": سنتقدم نحو كييف بعد شهر ونصف

عبر مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية وقائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، عن اعتقاده بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد يستمر لمدة شهر ونصف الشهر.

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وقال في بث قناة "روسيا 1"، اليوم الاثنين: "أعتقد أنه سيستمر لمدة شهر ونصف الشهر، تقريبا. حتى آخر أوكراني. ثم سيتم على الأرجح تقدم قواتنا بشكل تدريجي في اتجاه كييف".

وأشار إلى أن الغرب برأيه "سيدفع كييف حتى النهاية، لكي تظهر القوات الأوكرانية بعض النتائج على الأقل.

وصرح القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، في الأسبوع الماضي، أن القوات الأوكرانية سيتم القضاء عليها و"تفكيكها إلى ذرات" في قطاع زابوروجيه من الجبهة خلال شهر ونصف الشهر.

المصدر: نوفوستي