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الأمن الفدرالي الروسي: احتجاز أحد سكان إقليم خاباروفسك بتهمة الخيانة

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الأمن الفدرالي الروسي: احتجاز أحد سكان إقليم خاباروفسك بتهمة الخيانة
Sputnik
إقليم خاباروفسك
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أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي باحتجاز أحد سكان إقليم خاباروفسك للاشتباه بنقل عملته المشفرة الشخصية إلى القوات المسلحة الأوكرانية لشراء مسيرات ومعدات عسكرية أخرى.

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وجاء في بيان صدر عن الجهاز، اليوم الأربعاء: "تم إحباط نشاط غير قانوني لأحد سكان منطقة سوفيتسكو-هافانسكي بإقليم خاباروستك بتهمة الخيانة عبر تقديمه مساعدات مالية للقوات الأوكرانية في نشاط موجه ضد الأمن الروسي".

وأضاف البيان أن المشتبه به قام بتحويل عملة مشفرة إلى حساب صندوق أجنبي من خلال أطراف ثالثة مقيمة في أوكرانيا. وأشار إلى أن هذه الأموال كانت تنفق على شراء المسيرات وأجهزة التصوير الحرارية والذخيرة والمستحضرات الطبية للجيش الأوكراني.

وتم فتح قضية جنائية بحق المحتجز بتهمة الخيانة.

المصدر: نوفوستي

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