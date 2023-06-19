الأمن الروسي: إحباط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية ضد قادة زابوروجيه

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية الاثنين أنها أحبطت مخططا أعدته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاستهداف قادة مقاطعة زابوروجيه، مضيفة أنه تم اعتقال سيدة يشتبه بتورطها في القضية.

وقالت "الأمن الفدرالية" في بيان لها، إنها أحبطت محاولة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد قادة الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة زابوروجيه وقيادات أمنية هناك.

وحسب البيان، فقد حدد الأمن الروسي هوية الموظف في الاستخبارات الأوكرانية الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه.

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بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجهات المختصة الروسية على معلومات شاملة بشأن العمليات التي تنفذها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، و"تم تحديد المنفذ المباشر، واعتقال سيدة متعاونة معه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، وقنوات الاتصالات السرية كما تم كشف طرق التمويل".

وأشار البيان إلى أنه رفعت قضية جنائية بحق المتعاونة المحتجزة بموجب مادتي "عمل إرهابي" و"حيازة متفجرات ونقلها وبيعها وتخزينها أو حملها بصورة غير قانونية".

المصدر: وكالات