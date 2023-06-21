"تيتان" تعبت قبل الوصول "تيتانيك"

أشار ستوكتون راش مؤسس شركة OceanGate Expeditions، في عام 2020 إلى ظهور علامات التعب الدوري في هيكل الغواصة تيتان التي اختفت مؤخرا في المحيط الأطلسي.

وذكر راش أنه لهذا السبب بالذات تم تقليل عمق الغوص الأقصى لهذه الغواصة.

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أفادت بذلك قناة NBC التلفزيونية، وذكرت بأن شركة راش جمعت أكثر من 18 مليون دولار من التبرعات لبناء غواصتين جديدتين قادرتين على الغوص إلى أعماق تزيد عن 6 كيلومترات، مما سيسمح لهما بالوصول إلى حطام سفينة تيتانيك الأسطورية على عمق 3.8 كيلومتر.

وأكدت NBC، أنه بناء على تصريح راش المذكور أعلاه، أعلنت شركة OceanGate Expeditions في عام 2021، أن تيتان بالذات، وليس أي غواصة أعماق أخرى، تم استخدمها للنزول إلى حطام سفينة تيتانيك.

في الوقت نفسه، منذ عام 2020، لم تصدر إدارة الشركة تصريحات عامة حول المزيد من التغييرات في أقصى عمق غطس مسموح به لجهاز الغطس المذكور. في الوقت نفسه يشير موقع الشركة على الإنترنت إلى أن هذه المسافة تبلغ 4 كيلومترات.

في يوم يوم الاثنين الماضي، أكدت شركة OceanGate Expeditions، اختفاء غواصة أعماق بحرية مأهولة، مخصصة لنقل مجموعة من السائحين إلى موقع غرق السفينة السفينة المشهورة " تايتانيك". وجرت الإشارة إلى أن غواصة الأعماق كانت تقل خمسة أشخاص، وانقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن طاقم غواصة الأعماق، التي اختفت بالقرب من حطام سفينة "تيتانيك" المشهورة، يتكون من أشخاص يبلغ مجموع ثروتهم حوالي 10 مليارات دولار، ومن ضمنهم ربما كان الملياردير البريطاني هاميش هاردينج.

وتجري عملية البحث على بعد 900 ميل من كيب كود على ساحل المحيط الأطلسي للولايات المتحدة، وقد أرسلت الولايات المتحدة وكندا طائرات إلى هناك.

المصدر: تاس