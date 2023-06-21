إيلون ماسك يتعهد باستثمارات كبيرة وتوطين إنتاج "تيسلا" في الهند

تعهد رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بعد لقائه برئيس الوزراء ناريندرا مودي، "باستثمارات كبيرة" في اقتصاد وتوطين مشروعه لإنتاج سيارات "تيسلا" الكهربائية في الهند.

وقال ماسك، بعد اجتماعه بمودي في نيويورك حيث يبدأ زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الولايات المتحدة: "أنا واثق من أن تيسلا ستكون في الهند، وسنحقق ذلك بأسرع ما يمكن.. من المحتمل جدا أن يكون هناك استثمار كبير في الهند في المستقبل".

وشكر ماسك مودي على دعمه لخططه، كما أضاف بالقول: "نأمل أن نعلن شيئا ما في المستقبل غير البعيد".

وكشف رجل الأعمال أيضا عن نيته في زيارة الهند العام المقبل.

المصدر: نوفوستي