ماكرون يستميل ماسك ويغرّد له بالإنجليزية: "لنعمل معا" واختر فرنسا (صورة)

غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حسابه على "تويتر": "لنعمل معا"، في دعوة للملياردير الأمريكي ومالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، وذلك في أعقاب اجتماعه الثاني معه خلال أقل من شهر.

ووجه ماكرون هذه الدعوة لماسك مرفقا صورته معه وهما يتصافحان بالأيدي، كما أرفق مع التغريدة "هاشتاغ": اختر فرنسا- (#ChooseFrance 🇫🇷) مرفقة بصورة العلم الفرنسي.

بدورها، أفادت قناة BFMTV الموالية للإليزيه، أن الاجتماع بين ماكرون وماسك حضره رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، الذي هبط في أوائل يونيو الجاري إلى الصف الثاني بين أغنى رجال الأعمال في العالم وفقا لمؤشر "بلومبرغ" لأصحاب المليارات، وخسر المركز الأول أيضا إيلون ماسك.

هذا ويأتي الاجتماع الثاني خلال شهر بين ماكرون وماسك وسط تقارير عن رغبة فرنسا في استضافة مصنع لـ"تسلا" على أراضيها.

من جهته، أعلن وزير الرقمنة والاتصالات الفرنسي، جان نويل بارو، عن وجود مثل هذه الخطط.

يشار أيضا إلى أن ماسك أكد الأسبوع الماضي عزمه حضور معرض Viva Tech المتخصص في التكنولوجيا والمقام في العاصمة باريس.

المصدر: RT+ نوفوستي