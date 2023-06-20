وسائل إعلام: روسيا تشن هجوما مفاجئا على محاور خاركوف ولوغانسك

قالت مجلة "بيلد" الألمانية إن روسيا بدأت بشن هجوم مفاجئ على محاور خاركوف ولوغانسك، مؤكدة أن قلة من الناس توقعت حدوث هذا الأمر.

وذهبت المجلة إلى أن الجيش الروسي شن هجوما في اتجاه لوغانسك، حيث اقترب من كوبيانسك لمسافة كيلومترين، على خلفية البيانات حول الهجوم المضاد المستمر للقوات الأوكرانية، كما قالت إن القوات الروسية سيطرت على مواقع بالقرب من كريمينايا، الواقعة على حدود منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال المراقب العسكري يوليان ريبكي: "بصراحة، قلة من الناس توقعوا ذلك. لأنه كان يُعتقد أن الروس كانوا تحت ضغط في الجنوب، ونقلوا احتياطياتهم إلى هناك ولم يستخدموها في هجوم آخر".

وتشير المجلة أيضا إلى مركز التحليل الأمريكي "معهد دراسة الحرب" الذي تؤكد بياناته الهجوم الروسي.

وتحدث خبراء في وقت سابق، عن مدة استمرار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، حيث أشارت مصادر المجلة إلى أن القوات الأوكرانية "تكثف الهجوم"، كما أفاد الخبير العسكري فاسيلي دانديكين بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيستمر أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى. وبحسب توقعاته، فإن القوات المسلحة الروسية ستتصدى لهذه الهجمات، حيث اعتبر دانديكين أن كييف أهدرت مواردها المشاركة في الموجة الأولى.

المصدر: غازيتا