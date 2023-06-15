القوات الروسية تتصدى لهجمات معادية وتمنع محاولات إعادة تجميع قوات أوكرانية

قال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، إن قوات هذه المجموعة صدت هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة سفخوز "أوكتيابر" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا له، تمكنت قوات المجموعة الروسية، بمسيّراتها الجوية، من تدمير دبابة معادية وآلية لنزع الألغام.

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وأضاف الضابط: "صدت قواتنا الليلة الماضية، هجوما للعدو في منطقة سوفخوز أوكتيابر، حيث تم تدمير عدة دبابات ومركبات قتالية مدرعة وقتل العديد من الأفراد. وباستخدام طائرات بدون طيارـ تمكنت قواتنا من تدمير دبابة وآلية لنزع الألغام تابعتين للقوات الأوكرانية في نفس المنطقة".

وفي منطقة تيمورفكا تم تدمير مدفع هاوتزر معاد من طراز М777، وكذلك دبابة وقتل العديد من الأفراد في منطقة فيليكا نوفوسيلكا.

وتابع الضابط الروسي القول: "وعلى اتجاه زابوروجيه أجرى العدو عمليات استطلاع وأطلق نيران مدفعيته تجاه قواتنا، كما قام بمحاولات لإعادة تجميع القوات. لكن وحدات الجيش الروسي تصدت لكل هذه المحاولات وتمكنت بنيران مدفعيتها من تدمير مدفع هاوتزر معاد من طراز D-30، وقصفت تجمعات لعناصر العدو".

بالإضافة إلى ذلك، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ست طائرات بدون طيار أوكرانية من طراز "فوريا"، و"فالكيريا"، و"ليليكا".

المصدر: تاس