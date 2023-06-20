عبد اللهيان يستقبل كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ اليمنية في مسقط

التقى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان في العاصمة العمانية مسقط كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث عقدا جولة محادثات ثنائية.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن اللقاء جرى اليوم الثلاثاء، في السفارة الإيرانية لدى عمان، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الثنائية المشتركة بين طهران وصنعاء، كما تطرقا إلى آخر تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية.

ويزور عبد اللهيان العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد إيراني، حيث تمثل المحطة الثانية ضمن جولته في الخليج.

والتقى عبد السلام بوزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان في شهر مايو الماضي، في السفارة الإيرانية لدى مسقط، وأعرب حينها عن شكره للدعم الإنساني الذي تقدمه إيران لليمن، كما استعرض الطرفان آخر تطورات أوضاع الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.

المصدر: مهر للأنباء