الشرطة الألبانية تداهم مدينة يسكنها معارضون إيرانيون

ذكرت وسائل إعلام ألبانية أن الشرطة نفّذت عمليات بحث في مدينة يسكنها معارضون إيرانيون مشتبه بهم بتدبير هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية.

وقالت الشرطة في بيان إنها "تصرفت بناء على أوامر القضاء الألباني بسبب انتهاك الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها المجموعة عندما استقرت في ألبانيا لأغراض إنسانية فقط".

وأفادت وسائل الإعلام الألبانية بأن "هذه العمليات نُفذت في إطار التحقيقات في الجرائم الإلكترونية"، مشيرة إلى أن "الشرطة صادرت أجهزة كمبيوتر وبرمجيات".

وتستضيف مدينة "أشرف 3" الواقعة شمال غرب تيرانا، الآلاف من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية منذ عقد، حيث يوجد أفراد المنظمة التي تضم معارضين للنظام في إيران في المنفى.

وأدى وصول عناصر الشرطة إلى المدينة في اندلاع اشتباكات، حيث حاول المئات من أعضاء المنظمة منع رجال الشرطة، وفقا لمعارضين، فيما ذكرت المجموعة أن "شخصا توفي خلال هذه المداهمة"، لكن الشرطة الألبانية نفت الأمر.

وقالت الشرطة في بيان "خلال العملية، لم تتسبب الشرطة في أي إصابات ولم تستخدم الأسلحة بأي حال من الأحوال"، مضيفة أنها "فتحت تحقيقا في اتهامات منظمة مجاهدي خلق".

يذكر أن ألبانيا وافقت في العام 2013 على استضافة 200 عضو في منظمة "مجاهدي خلق"، بناء على طلب واشنطن والأمم المتحدة، بعد قصف معسكرهم في العراق.

ومع الوقت، ارتفع عددهم ليصل حاليا إلى 2800 شخص في "أشرف 3"، وهو أكبر تجمع لأعضاء المنظمة في المنفى.

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المصدر: أ ف ب