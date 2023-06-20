باريس تأمل بمشاركة ماكرون في قمة بريكس المقبلة

أبلغت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، جمهورية جنوب إفريقيا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم بالمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" المرتقبة شهر أغسطس المقبل.

وقالت كولونا في ختام زيارتها لبريتوريا: "أبلغت نظيرتي في جمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بأن الرئيس ماكرون غير مرتبط بأي التزامات خلال فترة انعقاد قمة مجموعة "بريكس" المزمع عقدها في الجمهورية في شهر أغسطس المقبل، وأنه يأمل بالمشاركة فيها انطلاقا من اهتمامه بمواصلة الحوار الذي تجريه فرنسا مع دول مجموعة "بريكس".

وأوضحت كولونا أن قرار دعوة ماكرون "لا يجب أن يتخذ من قبل فرنسا، وإنما من قبل دول مجموعة "بريكس"، على رأسها جمهورية جنوب إفريقيا الراعية للقمة".

أشارت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرتها الجنوب إفريقية، إلى أن مثل هذه الدعوة يجب أن يتم توجيهها إلى ماكرون في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، في تلميح إلى إمكانية مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة.

من جانبها، أكدت باندور أمس الاثنين، أن دعوة ماكرون إلى القمة، ستكون سابقة في النهج المعتمد حتى الآن في قمم مجموعة "بريكس"، في حال دعوته، كما أشارت إلى أن رئيس الدولة المضيفة هو المسؤول عن تحديد الجهات التي ستتم دعوتها.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 مارس الماضي، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، حيث أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، مؤكدا أن قراراتها باطلة وغير مقبولة من وجهة النظر القانونية.

المصدر: أ ف ب