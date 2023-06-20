جندي روسي دمر دبابة "ليوبارد" يحصل على مكافأة بقيمة مليون روبل

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن السيناتور الروسي ألكسندر كاريلين قدم للجندي الروسي أندريه كرافتسوف الذي دمر دبابة "ليوبارد" خلال العملية الخاصة بأوكرانيا، شيكا نقديا بمليون روبل.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء: "تمت في مركز فيشنيفسكي الوطني للتكنولوجيات الطبية العليا مراسم منح مكافأة مادية بقيمة مليون روبل للجندي الروسي أندريه كرافتسوف. وتم تأسيس هذه المكافأة من قبل صندوق رجال الأعمال "حماية سيبيريا".

وأكدت الوزارة أن هذه المكافأة تضاف إلى الأموال التي تخصصها الوزارة للعسكريين للاستيلاء على المعدات العسكرية للعدو.

وأصيب الجندي كرافتسوف بجروح خطيرة أثناء الأعمال القتالية في أوكرانيا. وبالرغم من ذلك عبر عن رغبته في البقاء في الجيش للمرور بفترة إعادة التدريب في مركز فيشنيفسكي.

وقال: "أعتقد أننا إذا حلفنا مرة واحدة اليمين في روسيا، فلا يجب أن نجلس فقط".

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تلقى أكثر من 10 آلاف عسكري مكافأت مالية لقاء تدميرهم أو الاستيلاء على معدات عسكرية للعدو.

المصدر: تاس