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بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر

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بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر
Globallookpress CÃ�Zaro De LucaKeystone Press Agency
المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل (صورة أرشيفية)
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صرح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يكفي من الموارد لإنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة لأوكرانيا.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوريل حيث تم تقديم الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية، وتابع بوريل: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".

المصدر: نوفوستي

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