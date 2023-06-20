بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر

صرح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يكفي من الموارد لإنتاج الكمية المطلوبة من الذخيرة لأوكرانيا.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبوريل حيث تم تقديم الاستراتيجية الأوروبية لضمان الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على تطوير تدابير لحماية سلاسل التوريد للموارد الحيوية، وتابع بوريل: "اليوم، بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي للأمن والدفاع، أدرك أنه من أجل إنتاج كمية الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا، ليس لدينا ما يكفي من المواد الحيوية".

المصدر: نوفوستي