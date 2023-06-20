بيسكوف: الصين تمارس حقها في العلاقات مع الدول الأخرى

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح بالثقة من أن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون موجها ضد روسيا.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: "بدون شك تقوم الصين بممارسة حقها السيادي في بناء علاقات مع الدول الأخرى. وطبعا لا يجوز بتاتا التقليل من أهمية بناء علاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة. لكن مستوى الشراكة والشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى لن يكون موجها ضد بلدنا أبدا".

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يوم أمس الاثنين، اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للصين استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع المسؤوليين الصينيين، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ، ووزير الخارجية تشين قانغ، وعضو قيادة الحزب الشيوعي الصيني ووانغ يي.

المصدر: نوفوستي