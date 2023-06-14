بلينكن يزور الصين لإنشاء "قناة اتصال مفتوحة" لمناقشة الخلافات

قال دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الأخير ينوي زيارة بكين لإنشاء قناة اتصال مستقرة لبحث الخلافات ومنع حدوث أزمات بين البلدين.

وقال كريتنبرينك الأربعاء، إن بلينكن ينوي خلال المباحثات التي سيجريها مع كبار المسؤولين في الصين، مناقشة "إنشاء قناة اتصال مفتوحة" يتوفر لدى المشاركين فيها صلاحية مناقشة القضايا المهمة، واستبعاد التصورات الخاطئة، ومنع حدوث الأخطاء في إطار المنافسة بحيث لا يتم تصعيدها إلى صراع.

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ووفقا له: "أجرت الولايات المتحدة والصين مشاورات مثمرة قبل زيارة بلينكن لبكين، وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بالحوار".

وأضاف أن بلينكن يعتزم كذلك إجراء "تبادل صريح لوجهات النظر" مع الصينيين في الشأن الروسي والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

واعترف كريتنبرينك بأن الإدارة الأمريكية لا تتوقع أن تسفر زيارة بلينكن المرتقبة للصين عن أي نتائج مهمة وملموسة.

المصدر: تاس