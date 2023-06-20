البرلمان الإستوني يشرع زواج المثليين

أقر البرلمان الإستوني قانونا يفرض الشرعية على زواج المثليين. وقال المكتب الصحفي للبرلمان إن القانون الجديد ينص على إمكانية الزواج بين شخصين بالغين، بغض النظر عن جنسهما.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "بموجب القانون المعتمد، يمكن الآن لشخصين بالغين عقد الزواج بينهما، بغض النظر عن الجنس".

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وصوت 55 عضوا في البرلمان لصالح هذا القرار، وعارضه 34. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

وبفضل هذا القانون، بات من الممكن الآن في إستونيا، للأزواج من نفس الجنس تبني أطفال. ويفرض القانون مبدأ أنه لا يجوز أن يكون للطفل أكثر من والدين.

ويبقى المبدأ القائل إن الحقوق والواجبات المتعلقة بالطفل تعود في المقام الأول إلى والديه البيولوجيين.

المصدر: نوفوستي