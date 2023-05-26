زيلينسكي يدعو لحل مسألة تسجيل شراكة زواج المثليين في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مجلس الوزراء، للعمل على حل إدخال مؤسسة تسجيل شراكة مدنية مسجلة في البلاد، وذلك ردا على التماس تم تقديمه بشأن زواج المثليين.

وفي أواخر أبريل، حصلت عريضة لتسجيل شراكة زواج المثليين والمغايرين في أوكرانيا على 25 ألف صوت مطلوب، للنظر فيها من قبل زيلينسكي.

ووفقا لبيان على موقع الرئاسة الأوكراني: "أثناء مراجعة عريضة بشأن زواج المثليين في الصيف الماضي، تم مراجعتها بناء على أنه وفقا للدستور الأوكراني، يقوم الزواج على الموافقة الطوعية للمرأة والرجل (المادة 51). في ظل الأحكام العرفية أو في حالة الطوارئ، ولا يمكن تغيير دستور أوكرانيا (المادة 157 من الدستور)، كما أنني تقدمت إلى مجلس وزراء أوكرانيا باقتراح للعمل على مسألة تسجيل شراكة لزواج المثليين".

وقال زيلينسكي، إن وزارة العدل في البلاد تعمل الآن على إدخال تشريعي شامل لمؤسسة الشراكة المدنية مع جميع الجوانب القانونية. كما خاطب زيلينسكي رئيس البرلمان الأوكراني، ورئيس الوزراء، بشأن القضية التي أثيرت في الالتماس.

وفي وقت سابق، تم تقديم مشروع قانون بشأن شراكات الزواج المسجلة إلى البرلمان الأوكراني، يتضمن منح وضع الأقارب دون زواج، بمن فيهم المثليون.

وفي أغسطس من العام الماضي، قال زيلينسكي إن الحكومة "وضعت خيارات للقرارات المتعلقة بإضفاء الشرعية على شراكة مدنية مسجلة في أوكرانيا كجزء من العمل لتأسيس وضمان حقوق الإنسان والحريات". وفي الوقت نفسه، طلب من رئيس الوزراء دينيس شميغال النظر في مسألة التسجيل الرسمي لنقابات المثليين.

المصدر: نوفوستي