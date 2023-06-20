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بايدن يقرر العودة إلى الماضي

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بايدن يقرر العودة إلى الماضي
Globallookpress Chris Kleponis - Pool via CNPKeystone Press Agency
الرئيس الأمريكي جو بايدن (صورة أرشيفية)
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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحفاظ على 30% من موارد الأراضي والمياه الأمريكية "بحلول عام 2020".

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جاء ذلك في خطاب الرئيس الأمريكي في محمية بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، وفقا لما أفادت به شبكة Fox News، حيث تابع بايدن: "ربما الأهم من ذلك، ما وعدت به، بحلول عام 2020، أن نوفر 30% من جميع الأراضي والمسطحات المائية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، وفي نفس الوقت تقليل الانبعاثات لخفض التأثير على المناخ".

ووفقا لـ "فوكس نيوز"، تحدثت نشرة إخبارية للبيت الأبيض من مارس هذا العام عن خطط الإدارة الحالية توفير 30% من موارد الأراضي والمياه في البلاد بحلول عام 2030، والتي من المقرر أن تستثمر أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية.

وقد أصبح الرئيس الحالي للبيت الأبيض، البالغ من العمر 80 عاما بالفعل، أكبر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في التاريخ سنا، ويجعله ذلك في أحيان كثيرة عرضة لمواقف محرجة.

المصدر: نوفوستي

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