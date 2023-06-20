"أحسنت القول".. ماسك يعلق على مقالة عن الهجوم الأوكراني المضاد

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشكل إيجابي، على مقالة بقلم رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد، والتي توقع فيها اندحار واشنطن في أوكرانيا.

ووفقا لتغريدة كتبها ساكس على تويتر، "كل يوم يتضح أكثر فأكثر أن الهجوم الأوكراني المضاد لا يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة في الأصل".

وأعاد ساكس إلى الأذهان أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، كان يمكن أن تنهي النزاع، ولكن الغرب رفضها في المحصلة.

THE FAILING COUNTEROFFENSIVE AND THE PEACE THAT COULD HAVE BEEN



With each passing day, it’s becoming clear that the Ukrainian counteroffensive is failing to achieve any of its originally stated objectives. Recall: the Biden administration’s bet was that the counteroffensive… — David Sacks (@DavidSacks) June 19, 2023

وقارن ساكس الأمر بما حدث في أفغانستان، عندما "تم تطمين وخداع الرأي العام الأمريكي على مدى عقدين من الزمان" بأن الولايات المتحدة تتفوق هناك.

وأنجز ساكس مقالته، بالقول بأسف إن الولايات المتحدة بدت وكأنها تقترب من نتيجة مماثلة في أوكرانيا، متسائلا إلى متى يمكن للرئيس جو بايدن أن يستمر في "حربه بالوكالة" التي كان من الممكن تجنبها بسهولة.

وفي تعليقه على هذه المقالة كتب إيلون ماسك: .

في وقت سابق، أشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أنه كان يجب على الغرب اتخاذ المسار المختلف في الوضع مع أوكرانيا وأن يسعى إلى وسائل سلمية لحل النزاع.

وقال بوتين: "لكنهم لم يفعلوا ذلك. نرى أنهم يحاولون الانتصار في ساحة المعركة. هذه شأنهم لنرى كيف سيقومون بتحقيق ذلك. حتى الآن لم يفلحوا في هذا الأمر. ومن غير المرجح أنهم سينجحون".

المصدر: نوفوستي