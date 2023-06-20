كوليبا يصف لقاء زعماء الدول الإفريقية في كييف بالصارم

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن الحوار مع قادة الدول الإفريقية الذين زاروا كييف بمبادرة سلام كان صريحا وصارما في بعض الأحيان.

وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني، أنه وصل إلى أوكرانيا ولأول مرة في تاريخها الحديث، مثل هذا الوفد الإفريقي.

ووفقا للوزير كوليبا، جرى في كييف حديث صريح جدا قام خلاله فلاديمير زيلينسكي، "بوضع النقاط على الحروف، لذلك غادر أعضاء الوفد الإفريقي، كييف ليس فقط بفهم أفضل للوضع، بل وتغيرت بعض مواقفهم أيضا".

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وشدد كوليبا على أن كييف ستراقب كيف ستتطور مواقفهم لاحقا، وقال: "لن نتراجع عن مصلحتنا ولو ملليمتر واحد، وسنتحدث بصراحة مع الجميع".

في وقت سابق، التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وفد من زعماء الدول الإفريقية الذي ضم في صفوفه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما.

وخلال ذلك عرض الضيوف، المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية والمكونة من 10 نقاط. وهي تتعلق بالضمانات الأمنية، وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود، وإطلاق سراح أسرى الحرب، وبدء التفاوض بأسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي