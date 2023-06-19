واشنطن: مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا على عاتق روسيا

حمل البيت الأبيض روسيا مسؤولية تدمير محطة سد كاخوفسكايا الكهرومائية على نهر دنيبر، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال تدرس تفاصيل الحادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن لا نزال نقيم ما حدث. وبالطبع نحن على اتصال بأوكرانيا".

وأضافت أن "الروس كانوا يسيطرون على السد، وهم كانوا موجودين في غير محلهم قبل كل شيء، وفي نهاية المطاف، هم يتحملون المسؤولية عن الدمار الذي تسببت به هذه الحرب".

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وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية، بأن الولايات المتحدة تستبعد أن يكون الهجوم قد تم من خارج المحطة، فيما تميل للزعم بأنها "السد فُجّر من الداخل على أيدي الروس على الأرجح"، حسب مصادر الصحيفة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات بشأن الهجوم على محطة كاخوفسكايا، التي أسفر تدميرها يوم 6 يونيو الجاري، عن فيضانات على ضفتي دنيبر، وعواقب وخيمة على البيئة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي