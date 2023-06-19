ماكرون يعلن تسليم منظومة الدفاع "سامب تي" متوسطة المدى لأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت منظومة الدفاع أرض-جو متوسطة ​​المدى من طراز "سامب - تي".

إقرأ المزيد

وصرح الرئيس الفرنسي قائلا: "يسعدني أن أكون قادرا على أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جيورجيا ميلوني، أن منظومة "سامب - تي" الفرنسية الإيطالية الصنع، منتشرة وتعمل الآن في أوكرانيا، حيث تحمي المنشآت الرئيسية والأرواح".

وتتضمن منظومة "سامب تي" رادارا وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ "أستر" Aster بمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنها نشرت في وقت سابق برومانيا، بينما باريس قد أعلنت أوائل فبراير الماضي أنها ستسلم نظام كييف منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".

المصدر: وسائل إعلام فرنسية