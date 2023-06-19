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بالفيديو.. إجلاء 25 ألف شخص بعد حريق كبير في ثاني أكبر مدينة ملاهي في أوروبا "يوروبا بارك"

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بالفيديو.. إجلاء 25 ألف شخص بعد حريق كبير في ثاني أكبر مدينة ملاهي في أوروبا
Legion-Media
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أفادت وسائل إعلام ألمانية باندلاع حريق كبير في مدينة الملاهي "يوروبا بارك"، الواقعة في مدينة روست جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب المنشور، اندلع الحريق في غرفة تقنية، وتم إجلاء حوالي 25000 زائر للمنتزه بسبب الحريق، في حين أغلقت الحديقة تماما.

ويقوم رجال الإطفاء حاليا بعملهم في إخماد النيران، كما أكدوا عدم تسجيل إصابات بين زوار المنتزه.

بالفيديو.. إجلاء 25 ألف شخص بعد حريق كبير في ثاني أكبر مدينة ملاهي في أوروبا
Legion-Media

وأعلنت إدارة المنتزه في صفحتها على "تويتر" عن إعادة فتحه غدا.

ويذكر أن "يوروبا بارك" هي ثاني أكبر مدينة ملاهي في أوروبا بعد "ديزني لاند" بباريس.

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المصدر: غازيتا.رو

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