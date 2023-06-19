أسير أوكراني: قيادتنا تخدعنا ولا تطلعنا على المواقع الفعلية للجنود الروس في محور زابوروجيه (فيديو)

قال جندي أوكراني أسير إن القيادة العسكرية الأوكرانية تخفي عن جنودها المواقع الفعلية للجيش الروسي في محور زابوروجيه، وتخدعهم حول أعداد القوات الروسية الفعلية في محاور الهجوم.

وأوضح الجندي الأسير في حديث مع الصحفيين الروس، اليوم الاثنين: "إذا علمنا بتواجد كتيبة روسية في موقع محصن، فبشكل تلقائي، لن نتوجه لمهاجمتها، كما أننا إذا علمنا أن فرقة روسية متواجدة في منطقة محصنة، ونحن 5 أفراد، فإننا لن نتوجه لمهاجمتها أيضا، فلا أحد منا سيرمي بنفسه وسط العاصفة وستعم بيننا حالة من الذعر".

وأضاف: "ما يفعله قادتنا هو الخداع، حيث يطلعوننا على إحداثيات موقع ما للجنود الروس، ويخبروننا أنه لم يعد يضم إلا 4 أو 5 جنود، بعد التمهيد المدفعي، وعندما نصل إلى الموقع نكتشف أنه يضم نحو 100 إلى 120 جنديا روسيا، وهكذا تقع الهجمات والخسائر في صفوف قواتنا".

المصدر: نوفوستي