قال جندي أوكراني أسير إن أحد أهم أسباب خسارة قوات كييف للمركبات، يعود إلى الاستخدام المتهور لأسلحة حلف "الناتو" من قبل القيادة العسكرية.

وأضاف الجندي الأسير في حديث مع الصحفيين الروس، اليوم الاثنين، أن قيادة القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة الحلف "بشكل غير منطقي".

وتابع: "يعمل قادتنا بنظام ارمِ الدبابات في الميدان ودعها تقوم بعملها، لكن هذه ليست لعبة عالم الدبابات World of tanks. رأيت استخداما غير منطقي للتكنولوجيا العسكرية في الميدان، بالرغم من معرفة قادتنا باستخدام القوات الروسية للصواريخ الموجهة المضادة للطائرات، التي دمرت بالفعل غالبية دبابات "ليوبارد" الألمانية و"برادلي" الأمريكية التي نمتلكها"، كما خلص إلى اعتبار الأمر فشلا في استخدام المعلومات.

المصدر: نوفوستي