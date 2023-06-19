إيرلندا تقدم منحا نقدية سخية للراغبين في العيش بجزر نائية قبالة ساحلها الغربي

أعلنت إيرلندا عن خطة جديدة لتقديم منح نقدية سخية للأشخاص الراغبين في الانتقال إلى ما يقارب 30 جزيرة من الساحل الغربي للبلاد.

وكشفت الحكومة الإيرلندية النقاب عن مخطط يتضمن دفع أموال للانتقال إلى مجموعة من الجزر النائية في البلاد.

ويقدم مخطط "جزرنا الحية" ما يصل إلى 84000 يورو (حوالي 92000 دولار) للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى الجزر الجميلة ذات الكثافة السكانية المنخفضة على ساحل المحيط الأطلسي، حيث لا ترتبط بالبر الرئيسي بواسطة الجسور.

وقالت الحكومة إن "الهدف من هذه السياسة هو ضمان أن المجتمعات المستدامة والنابضة بالحياة يمكن أن تستمر في العيش والازدهار على الجزر البحرية لسنوات عديدة قادمة"، وستدخل المبادرة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو.

وأضافت أنها تهدف إلى تجديد المباني الشاغرة أو المهجورة على الجزر وتحويلها إلى منازل مأهولة لتنشيط الحياة وزيادة عدد السكان في الجزر، حيث سيحصل الراغبون في الأمر على المنح المالية المذكورة لاستخدامها في ترميم المباني التي ينوون السكن فيها، بينما لا يمكن استخدام الأموال إلا في عمليات الترميم والتجديد.

ووصفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الحياة على تلك الجزر بأنها "ريفية شاعرية بعيدا عن صخب الحياة الحديثة".

المصدر: وسائل إعلام