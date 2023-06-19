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تراس ترد على وصف البريطانيين فترة ولايتها بـ"الخس العفن"

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تراس ترد على وصف البريطانيين فترة ولايتها بـ
Globallookpress Vuk ValcicKeystone Press Agency
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اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، أن مقارنة فترة توليها المنصب بفترة تعفن الخس دعابة طفولية غير مضحكة.

وراهن العاملون البريطانيون في مجال المراهنات في أكتوبر الماضي على أن تراس ستتنحى من منصب رئيس الوزراء في غضون 35 يوما، وهو الوقت الذي يستغرقه الخس ليتعفن.

وبعد ستة أيام فقط من إطلاق "الديلي ستار" لفيديو مباشر عن "السباق" بين تراس والخس استقالت رئيسة الوزراء.

وقالت تراس ردا على سؤال حول ذلك، من مضيف الإذاعة الإيرلندية "آر تي إي": "لا أعتقد أن ذلك كان مضحكا، بل أعتقد أنه طفولي".

المصدر: نوفوستي

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