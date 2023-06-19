مكتب المدعي العام: مجموعة "أغورا" غير مرغوب بها في روسيا

أفادت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام بأن أنشطة مجموعة حقوق الإنسان "أغورا"، المنظمة غير الحكومية، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية.

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وأورد بيان مكتب المدعي العام أن: "بناء على نتائج دراسة المواد الواردة، قرر مكتب المدعي العام الروسي اعتبار أن أنشطة مؤسسة Law Sofia Foundation (مجموعة أغورا الدولية لحقوق الإنسان بلغاريا)، غير مرغوب بها في روسيا".

وذكر البيان أن أنشطة المجموعة "تشكل تهديدا لأسس النظام الدستوري والأمن الروسي"، حيث أضاف مكتب المدعي العام أن "أغورا" "تركز على إبراز وقائع الانتهاكات المزعومة لحقوق وحريات المواطنين الروس، وتكرار ذلك"، كما تقدم المساعدة القانونية "للمعارضين الذين يتخذون موقفا مناهضا لروسيا"، بما في ذلك أنصار منظمات معترف بها بوصفها متطرفة.

وكانت وزارة العدل الروسية قد اعتبرت برئيس المجموعة، المحامي بافل تشيكوف، كعميل أجنبي.

المصدر: نوفوستي