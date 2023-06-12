ناشطة في مجال حقوق الإنسان تدلي بشهادتها بشأن دونباس

قالت الدكتورة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، أولغا ديميشيفا، إنها كانت شاهدة لما تعرض له دونباس على يد القوات الأوكرانية على مدى 9 سنوات، التي لم يسلم منها حتى الأطفال.

وأضافت ديميشيفا الحائزة على جائزة الدولة في مجال حقوق الإنسان، في كلمة ألقتها خلال حفل لتكريمها من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمناسبة "عيد روسيا":

"بالنسبة لأولئك الذين لا يعتقدون أن المدنيين في دونباس يتعرضون لقصف مستمر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية منذ 9 سنوات، أشهد أن هذا صحيح. أشهد أنه في دونباس، قُتل أطفال بقذائف القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب أطفال آخرون".

وأكدت أن تلك لم تكن حوادث نادرة أو غير متكررة، بل إنها تكررت مئات المرات، مضيفة "لا أفهم الأخلاق المزدوجة لهؤلاء النشطاء الوهميين في مجال حقوق الإنسان، الذين اتضح أن هؤلاء الأطفال لسبب ما هم أشخاص من الدرجة الثانية. لا أفهم لماذا لم يقم المجتمع الدولي بأسره للدفاع عن هؤلاء الأطفال حتى الآن. كثيرا ما يسألني كيف أشعر حيال عملية عسكرية خاصة. أنا لست منخرطة في السياسة لكنني أعتبر أن العملية العسكرية الروسية الخاصة هدفها حماية حقوق الإنسان، ولم يكن أمام روسيا طريق آخر".

وقالت ديميشيفا "طوال هذه السنوات، كنت أعتبر أنه من واجبي حماية حقوق الفئات الأضعف، وحقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية ميسورة التكلفة، وحياة جيدة".

وأوضحت أن هذه الرغبة في المساعدة قادتها إلى منظمة "العون العادل للدكتورة ليزا"، التي تدعم "كل من يعاني اليوم"، بما في ذلك الأطفال المرضى والمصابين واللاجئين.

المصدر: وكالات