صحيفة: : بنغلاديش قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس

نقلت صحيفة Dhaka Tribune، عن مصدر مطلع قوله، إن بنغلاديش قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس

وأضافت الصحيفة: "أفاد المصدر، بأنه خلال نقاش مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، كان رد فعل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إيجابيا على هذا الموضوع. وقال وزير الخارجية البنغلاديشي أبو الكلام عبد المؤمن إنه في هذا الصدد ، تم إرسال رسالة رسمية إلى الرئيس الحالي لمجموعة بريكس ووزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور ".

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وذكرت الصحيفة، بأن رئيسة وزراء بنغلاديش التقت مع رئيس جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي في جنيف.

من المتوقع أن يتم بحث موضوع توسيع مجموعة البريكس، في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا في أغسطس.

في الوقت الراهن، تتمتع بنغلاديش بصفة "صديقة لبريكس" وشاركت في اجتماع لوزراء خارجية "أصدقاء البريكس" يوم الجمعة.

المصدر: نوفوستي