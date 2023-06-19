أوكرانيا أولا..الاتحاد الأوروبي يبحث فرض "إجراء طارئ" على مصنعي الذخيرة

أفاد موقع "Defense News" بأن السلطات الأوروبية اقترحت اتخاذ "إجراء طارئ مؤقت" يلزم مصنعي المتفجرات بتقديم منتجاتهم بالدرجة الأولى إلى الشركات التي تصنع الذخيرة لأوكرانيا.

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ونقل الموقع عن ممثل للمفوضية الأوروبية أن إحدى المبادرات بموجب هذه الخطة تتمثل في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دور الحكم والوسيط في الصناعة الذي يمكنه أن يطلب من تجار المتفجرات إعطاء الأولوية للإمدادات إلى الشركات المنتجة للذخيرة التي تفتقر إلى المواد الخام.

وأضاف أن "إجراء طارئا" مؤقتا يخضع حاليا لعملية موافقة في الاتحاد الأوروبي.

كما اعترف المصدر بأن هذه المبادرة أثارت استياء لدى عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركات المنفصلة التي تخشون نقل الكثير من السلطة إلى الاتحاد الأوروبي كمنظم لسوق الذخيرة. وترى أن هذه الخطة ستخلق ظروفا لانتهاك الأسرار التجارية أو الكشف عن المعلومات السرية.

وأشار المصدر في الوقت ذاته إلى أن هذه المخاوف لا أساس لها، موضحا أن "المفوضية لديها خبرة طويلة لاستخدام هذه المعلومات في سياق إجراءات أخرى ولديها الضمانات اللازمة".

وصرحت المفوضية الأوروبية في بداية مايو الماضي أنها ستخصص 1,5 مليار يورو لإنتاج الذخيرة لأوكرانيا. كما تخطط بروكسل لإنفاق 500 مليون يورو لتوسيع إنتاج الذخيرة في أوروبا.

المصدر: نوفوستي