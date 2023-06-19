صحيفة: الولايات المتحدة قلقة من "سوبر المفترس" الذي يدمر الوحدات الأوكرانية

صرح الصحفي بيتر سوتشيو أن مروحية روسية من طراز "كا-52 التمساح" تضرب بنجاح وحدات القوات الأوكرانية.

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وكتب سوتشيو في مقالة لصحيفة "19FortyFive" الأمريكية: "لقد أثبتت مروحية "التمساح" الروسية نفسها أنها سوبر مفترس".

وذكر الصحفي أن مروحية "كا-52" هي مروحية هجومية مزودة بالسلاح الثقيل وقادرة على حمل عدة أطنان من الصواريخ والذخيرة. وأضاف أن بعض الأنواع من هذه المروحية مزودة بكاميرا الأشعة تحت الحمراء المستخدمة لتوجيهها نحو الأهداف.

وتابع: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في الصيد، في حين لا يزال (مروحية) "التمساح" "مفترسا حقيقيا" يجب الخوف منها في ساحة المعركة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، عن تدمير المدرعات الأوكرانية من قبل مروحيات "كا-52" المزودة بصواريخ "فيخر" في اتجاه جنوب دونيتسك.

المصدر: نوفوستي