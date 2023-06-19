الدفاع الروسية: طاقم الفرقاطة "غورشوكوف" أنقذ 68 راكبا على متن "أفالون"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنقاذ أطقم الفرقاطة "أميرال الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للبحرية الروسية لـ 68 راكبا على متن سفينة "أفالون" من أزمتهم في البحر الأبيض المتوسط.

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جاء ذلك فيما نشرته وزارة الدفاع اليوم الاثنين، حيث تابع بيان الوزارة أن طاقم الفرقاطة "أميرال الاتحاد السوفيتي غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، والذي كان يؤدي مهامه كجزء من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفينة الشحن (بيزما) التي رافقتها، أنقذوا ركاب السفينة الأجنبية (أفالون) التي وقعت في مأزق بالمياه الإقليمية لليونان".

وتابع البيان: "أثناء اتباع مسار العبور إلى ميناء طرطوس في الجزء الجنوبي من بحر إيغه، تلقت الفرقاطة إشارة استغاثة من سفينة (أفالون) ترفع أعلام ألمانيا واليونان، وبعدها غيرت السفن الروسية مسارها وبدأت على الفور في التحرك إلى منطقة الكارثة".

وأكد البيان على أن عملية الإنقاذ تكللت بالنجاح.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص "تم إجلاؤهم من السفينة المفقودة على متن سفينة الشحن بيزما، حيث تم تزويدهم بالمساعدات الطبية اللازمة، ونقلهم إلى خليج جزيرة كاليمنوس، ليتم نقلهم على متن قوارب خفر السواحل اليوناني".

المصدر: RT