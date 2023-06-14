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وزير الدفاع الروسي يتفقد أجهزة التحكم بالفضاء الخارجي التابعة للقوات المسلحة الروسية

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وزير الدفاع الروسي يتفقد أجهزة التحكم بالفضاء الخارجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بتفتيش المهام القتالية في منشأة جديدة تابعة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي التابع للقوات المسلحة الروسية.

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وتابعت الوزارة أن شويغو قام بتفد المنشأة الجديدة بالمنطقة العسكرية الغربية، حيث رصد الوزير أن المحطة الجديدة تتمتع بقدرات فريدة للكشف عن الأجسام الفضائية الصغيرة والتحكم بها، فيما أشار نائب الوزير ألكسندر غولوفكو إلى أن المحطة قادرة على اكتشاف الأجسام التي يصل حجمها من الدقة إلى حدود 10 سنتيمترات، وهو ما ليس له نظير في العالم أجمع.

المصدر: RT

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