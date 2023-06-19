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هل جاء دور ميركافا؟.. موقع Walla: الدبابات الإسرائيلية قد تصل أوكرانيا عبر بولندا

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هل جاء دور ميركافا؟.. موقع Walla: الدبابات الإسرائيلية قد تصل أوكرانيا عبر بولندا
Sputnik
دبابة ميركافا الإسرائيلية- أرشيف
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أفاد موقع Walla، نقلا عن خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، بأنه قد يتم تسليم أوكرانيا وبولندا مجموعة كبيرة من دبابات ميركافا الإسرائيلية، المسحوبة من الخدمة القتالية.

وأشار الموقع إلى أن خبر صفقة البيع المحتملة هذه، انتشر في الأسبوع الماضي.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الدولة العبرية تتفاوض بشأن توريد أكثر من 200 دبابة ميركافا من الجيلين الثاني والثالث مع دولتين، وتقع إحدى هاتين الدولتين في أوروبا القارية.

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ووفقا لموقع Walla، قد تبدأ إسرائيل بمفاوضات حول توريد دباباتها بضغط من واشنطن. ونوه الخبير البولندي المذكور أعلاه، بأن هذه الدبابات قد تكون مخصصة  لبولندا وأوكرانيا.

من جانبه، أكد مصدر إسرائيلي مطلع للموقع، على أن المفاوضات جارية حول توريد الدبابات مع دولتين من أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن صفقة.

في وقت سابق، أعلن رئيس إدارة الصادرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإسرائيلية (SIBAT) الجنرال المتقاعد يائير كولاس، أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين، واحدة منها في أوروبا.

وأشار الجنرال إلى أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية في إسرائيل تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة" التي "تحظر" توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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