إسرائيل تطور "ميركافا" جديدة لتناسب حرب العصابات

كشف الجيش الإسرائيلي عن دبابة "ميركافا 4 باراك" قيد التطوير، مصمَّمة لتناسب متطلبات حرب العصابات، مشيرا إلى أن الدبابة الجديدة تأتي إدراكا لتغير طبيعة ساحة المعركة.

وقال قائد سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي غاي حاسون: "لن يكون العدو بالضرورة دولا وجيوشا بل أفرادا".

وستكون الدبابة التي يمكن أن تتكيف مع الحروب التقليدية وحروب العصابات مجهزة بقدرات تكنولوجية ونظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة.

ومن المقرر أن تدخل "ميركافا 4 باراك"، الخدمة في غضون ثلاث سنوات كأحدث دبابة "ميركافا".

وستجهز الدبابة بنظام كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وستصمم لتكون أكثر أمانا في حرب العصابات.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي الدبابات على طول الحدود مع قطاع غزة مع تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات ومواجهات أدت إلى مقتل أكثر من 140 فلسطينيا.

واستهدفت الدبابات الإسرائيلية مواقع تابعة لحركة "حماس" في غزة، وأفرادا تقول إسرائيل إنهم حاولوا التسلل إلى أراضيها.

المصدر: أ ف ب