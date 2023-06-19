زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب خليج كاليفورنيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن زلزالا قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب خليج كاليفورنيا يوم الأحد.

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وأكد مكتب الدفاع المدني المكسيكي أنه لا توجد تقارير فورية عن أضرار في المناطق التي شعر فيها الناس بالزلزال، لكنه أوصى القوارب والسكان الساحليين القريبين باتخاذ الاحتياطات بسبب التيارات المحتملة في الموانئ.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

ولم تصدر أي تحذيرات من حصول موجات مد عالية تسونامي.

المصدر: وكالات