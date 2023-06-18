نائب أردوغان: تركيا لن تتراجع عن صون حقوقها الشرعية شرقي المتوسط

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن أنقرة لا يمكن أن تتراجع أبدا عن صون حقوقها وحقوق شمال قبرص التركية المنبثقة عن القانون الدولي شرقي المتوسط.

وجاء تصريح يلماز في مقابلة تلفزيونية أجريت في السفارة التركية في لفكوشا، عاصمة شمال قبرص التركية، في إطار زيارة تستمر ليومين، وتعتبر الأولى له منذ توليه منصبه الجديد مطلع يونيو 2023.

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وأوضح يلماز أن منطقة شرقي البحر المتوسط تعد منطقة جغرافية بالغة الأهمية وتتوفر على مقومات اقتصادية، معتبرا أن للعديد من الدول مصالح حولها، كما شدد أن أنقرة أفشلت بقوتها محاولات عزل تركيا وشمال قبرص وإقصائها عن المنطقة.

وأفاد نفس المصدر بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أواخر 2019، كانت من أهم الخطوات التركية التي أفشلت محاولات استبعاد تركيا من المعادلة شرقي المتوسط.

وأضاف: "مع هذه الاتفاقية تم إفشال جميع المخططات ضدنا، وتم إنشاء معادلة جديدة في المنطقة، فنحن لن نتراجع أبدا عن صون حقوقنا وحقوق شمال قبرص التركية المنبثقة عن القانون الدولي شرقي المتوسط".

ووقعت تركيا وليبيا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، من أجل حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

من جهة أخرى، لفت نائب الرئيس التركي إلى دعوات بلاده لدول المنطقة، لاسيما اليونان وقبرص، إلى التعاون للاستفادة المشتركة من مقومات المنطقة في مجال الطاقة، دون إقصاء أي جهة على حساب أخرى.

وتؤكد تركيا رفضها ادعاءات اليونان وقبرص بخصوص امتلاكهما لمناطق صلاحية بحرية قصوى شرقي المتوسط، فضلا تصرفاتهما أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق تركيا وقبرص التركية ومصالحها بالمنطقة، كما تدعو إلى تقاسم عادل لثروات المنطقة.

المصدر: الأناضول