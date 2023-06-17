أردوغان أكد "حربجيته" في قبرص وأذربيجان

كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، حول دلالات اختيار أردوغان شمال قبرص وأذربيجان لزيارته الأولى بعد إعادة انتخابه.

وجاء في المقال: لم تكن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، التي أجريت في مايو 2023، مجرد تعبير ديمقراطي عن إرادة الشعب، بل وشكلت استفتاء على النهج المستقبلي للجمهورية التركية.

كانت الدولة الأولى التي زارها رجب طيب أردوغان في 12 يونيو هي جمهورية شمال قبرص التركية، التي لم تعترف باستقلالها رسميًا إلا تركيا نفسها.

يعد الصراع القبرصي أحد العوائق التي تعرقل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وهكذا، فبزيارة جمهورية شمال قبرص التركية بعد الانتخابات، يوضح أردوغان أن تركيا في الواقع لا تعول على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مفضّلة تطوير العلاقات مع الدول التركية.

وصل أردوغان في اليوم نفسه، 12 يونيو، إلى أذربيجان. وفي اليوم التالي، 13 يونيو، التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وهكذا، تدل زيارة أردوغان الخارجية الأولى على أولويات سياسة أنقرة الخارجية في المستقبل القريب. ستواصل أنقرة المناورة بين حلفائها في الناتو وروسيا، بينما تحاول في الوقت نفسه توحيد الدول التركية حولها. إذا كانت تركيا ستدعم أذربيجان في حل نزاع قره باغ وتحاول، لتحقيق ذلك، استخدام وجودها في حلف مع الغرب، الذي يحتاج إلى موارد الطاقة والأراضي الأذربيجانية، فإن أنقرة ستحاول استخدام تعاونها مع روسيا، التي تلقت ضربة العقوبات من الغرب وتخوض مواجهة، للنضال من أجل حقوق القبارصة الأتراك مع قبرص والاتحاد الأوروبي بأسره. وبالتالي، بالاعتماد على الغرب وفي الوقت نفسه التعاون مع روسيا، ستبذل تركيا قصارى جهدها لضمان رفع العلم الأذربيجاني في خانكيندي (ستيباناكيرت)، واعتراف المجتمع الدولي باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

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