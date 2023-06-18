نائب إيراني: السماح بتركيب كاميرات مراقبة في منشآت أصفهان يتعارض مع إجراءات إلغاء العقوبات

قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.

وصرح النائب بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أعلن عن اتفاق طوعي مع الوكالة لتفعيل وإعادة تركيب 10 كاميرات في منشآت أصفهان.

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هذا، ونفت المنظمة وجود كاميرات مراقبة لتسجل الأنشطة النووية في موقع نطنز للتخصيب، في إطار الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في هذا البيان: "بينما تحدث بهروز كمالوندي عن اتفاق إيران الطوعي مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشآت أصفهان، تحدث عدد من وكالات الأنباء عن تفعيل الكاميرات في "نطنز".

وأضافت المنظمة أن كمالوندي تحدث عن تركيب كاميرات في أصفهان، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة، حيث تم ذكر "نطنز" سهوا بدلا من منشآت "أصفهان"، كما أفادت بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن تركيب كاميرات في موقع نطنز.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية