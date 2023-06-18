إندونيسيا تعلن الخميس 29 يونيو عيد الأضحى

أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد، أن الخميس 29 من شهر يونيو الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى في إندونيسيا.

وقال مفتي سنغافورة إن المسلمين سيحتفلون بعيد الأضحى المبارك يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن مفتي سنغافورة ناظر الدين محمد ناصر، قوله: "استنادا إلى الحسابات الفلكية وعدم ظهور هلال شهر ذي الحجة عند غروب شمس يوم الأحد، فإنه بذلك يكون يوم 20 من يونيو الجاري هو بداية شهر ذي الحجة وليوافق يوم التاسع والعشرين من يونيو أول أيام عيد الأضحى".

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية أن 28 يونيو موعد عيد الأضحى للعام 2023، مشيرة إلى أن يوم الاثنين هو غرة ذي الحجّة الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل يوم "وقفة عرفة".

المصدر: وكالات