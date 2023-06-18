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نشطاء: القوات التشادية تقبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية (صور + فيديو)

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نشطاء: القوات التشادية تقبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية (صور + فيديو)
RT
نشطاء: القوات التشادية تلقي القبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية
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نشر نشطاء ومدونون في تشاد اليوم الأحد، مقاطع فيديو قالوا إنها توثق لحظة إلقاء القوات التشادية القبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية.

وقال موقع "تشاد وان" الإخباري في منشور على "فيسبوك" اليوم الأحد، إن القوات التشادية ألقت القبض على جنود فرنسيين ونزعت سلاحهم على الحدود السودانية. وأظهر مقطع فيديو نشره "تشاد وان" قافلة مكونة من حوالي عشر عربات نقل عسكرية، تقل جنودا فرنسيين تم اعتراضها عند مدخل بلدة أدري.

وذكر الموقع أن أفراد الجيش التشادي قد ألقوا القبض على قادة القافلة الفرنسيين، وجردوهم من أسلحتهم، من قبل المسؤول عن قاعدة عسكرية تقع عند مدخل بلدة أدري، كما أفاد بأن المسؤول عن القاعدة العسكرية أشار إلى أنه لم يكن على علم بمهمتهم ولم يتلق أي معلومات عنها.

وجدير بالذكر أنه لم يتسن لـRT التحقق من صحة المقاطع والصور من مصادر أخرى.

وقد نشر النشطاء والمدونون صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها توثق عملية إلقاء القبض على الجنود الفرنسيين.

نشطاء: القوات التشادية تقبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية (صور + فيديو)
/ facebook
نشطاء: القوات التشادية تقبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية (صور + فيديو)
/ facebook
نشطاء: القوات التشادية تقبض على جنود فرنسيين قرب الحدود السودانية (صور + فيديو)
/ facebook

المصدر: "تشاد وان" + مواقع التواصل الاجتماعي

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