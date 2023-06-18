بكين: العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى الحضيض

قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، إن العلاقات بين بكين وواشنطن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف غانغ، خلال اجتماع جمعه بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بكين أن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى الحضيض، وهي في أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن هذا لا يصب في مصلحة الطرفين، ولا يلبي المصالح الأساسية للشعبين الصيني والأمريكي، كما أنه لا يلبي تطلعات المجتمع الدولي".

وأكد غانغ التزام الصين ببناء علاقات مستقرة وموضوعية وبناءة مع الولايات المتحدة، بالرغم من جميع الخلافات الدائرة بين الطرفين.

وأعرب عن أمل بلاده في أن "تحافظ الولايات المتحدة على فهم عقلاني وموضوعي للصين، وأن تتقدم في طريق تطوير العلاقات بين البلدين، فضلا عن أن تعمل على حماية الثوابت السياسية بينهما، وحل بعض المواقف الطارئة التي تظهر على الساحة بهدوء ومهنية وذكاء".

وشدد غانغ على ضرورة التزام الولايات المتحدة والصين بتنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في بالي دون قيد أو شرط، كما حث الجانب الأمريكي على المساهمة بعمل بناء في المحافظة على استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية، لتجنب تدني مستوى العلاقات أكثر.

المصدر: نوفوستي