وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن وحدة الأمة الإسلامية ونهج قاسم سليماني في هذا الصدد

نشر وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، تغريدة تحدث فيها عن وحدة الأمة الإسلامية ونهج القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في هذا الصدد.

وقال أمير حسين عبد اللهيان: "إن السعي لإيجاد الوحدة والأخوة بين الأمة الإسلامية والشعوب الواعية والمضطهدة في المنطقة كان نهج الشهيد قاسم سليماني البطل العظيم في مواجهة الصهاينة والإرهاب".

وأضاف أنه ولتحقيق هذا الهدف لم يغمض قاسم سليماني عينيه منذ 30 عاما.

وأشار الدبلوماسي الإيراني في تغريدته إلى أنه من الواضح أن لهذا النهج أعداء، ليؤكد في ختام تغريدته أن المهم هو أن نهجه وهدفه قيد المتابعة الجدية.

تلاش برای اتحاد و برادری میان امت‌اسلام و مردم مظلوم و آگاه منطقه؛ همان طرحی بود که سردار دل‌ها شهید‌‌‌ حاج‌قاسم سلیمانی عزیز، قهرمان بزرگ مبارزه با صهیونیسم و‌ تروریسم، برای اجرای آن ۳۰‌‌سال نخوابید! بدیهی است این طرح دشمنانی دارد . اما مهم طرح است که با جدیت در حال پیگیری است. pic.twitter.com/InKTonO2Xu — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) June 18, 2023

المصدر: RT + "تويتر"