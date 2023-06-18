إصابة سياح روس في حادث بأنطاليا التركية

أفادت قناة TRT التلفزيونية بأن عددا من السياح الروس أصيبوا في حادث اصطدام حافلة بشاحنة في مدينة أنطاليا بتركيا، في حين توفي سائق المركبة على الفور.

وذكرت قناة TRT التركية نقلا عن مصادر في الشرطة: وقع الحادث بعد ظهر يوم السبت بالقرب من مدينة مانافجات، حيث اصطدم سائق الحافلة التي أقلت 33 سائحا بشاحنة جر في محطة وقود.

وأضافت القناة: جراء التصادم توفي سائق الحافلة على الفور، في حين تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، كما نقل السياح لاحقا إلى المطار بحافلة أخرى.

وأفادت القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في أنطاليا بأن 5 سياح روس قد أصيبوا في الحادث بين مجموعة مكونة من 25 روسيا كانوا متجهين للمطار من ألانيا.

المصدر: تاس